Lo hizo en una dinámica de Instagram en la que le escribió a la famosa: “¿Con qué cirujano te hiciste la rinoplastia?”.

Laura le contestó haciendo énfasis en las negaciones, al ponerlas en mayúscula sostenida: “Esta pregunta ya la he visto antes y NO, NO, NO me he operado la nariz, aunque me gustaría”.

Enseguida, la celebridad señaló la razón por la que no ha entrado al quirófano a que le practiquen dicha operación.

“¡Siempre les he contado que nací con la narizota de mi papá! La verdad, lo pensé [operarme], pero después me dio mucho susto que me cambie mucho la cara”, explicó.

Esto lo expresó Laura en su cuenta de Instagram, en una historia en la que además mostró varias fotos suyas actuales y viejas, para probar que su nariz sigue siendo natural.

La publicación ya no está disponible en el Instagram de la presentadora, pero fue replicada este miércoles en una cuenta que es pública, sube cosas de celebridades, y tiene más de ocho mil seguidores.