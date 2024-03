Recientemente, el nombre de la modelo paisa Laura Sánchez ha generado gran interés en la plataforma de X debido a la circulación de rumores sobre ella que involucra una supuesta agresión.

Sánchez fue famosa por estar involucrada supuestamente con el cantante Rauw Alejandro, y por el que supuestamente Rosalía habría terminado su relación, pero esa acusación no se pudo comprobar.

Según varios usuarios, se especula que Sánchez habría sido agredida por otra mujer llamada Linda Palacio, supuestamente debido a un conflicto relacionado con un hombre, hecho ocurrido en un gimnasio.

“Imagínate que Laura Sánchez llegó al gimnasio y estaba Linda Palacio, quien es la mujer del ‘tigre’ un man que es muy conocido acá en Medellín. Es súper perro, pero es re millonario, re largo, es el exnovio de Melissa Duque”, inició.

Después dijo: “Y llega Laura Sánchez con ‘el tigre’, es que no respeta y Linda la devolvió del pelo, y Laura es muy chiquita, la tiró al piso, le arrancó medio pelo”.

Laura Sánchez se defendió de acusaciones que para ella son falsas.

“Buenos días, gente chismosa de Instagram, por Dios qué está pasando por la mente de todos ustedes, enserio qué no entiendo, pero bueno no pasa nada. Les cuento que ayer trabajé todo el día, estuve un rato en el gimnasio, me dormí, dormí delicioso y hoy es un nuevo día”, contó Sánchez.

Después contó: “No sé qué pasa en Twitter pero creo que es falta de estar ocupados, cuando ustedes se enfoquen en hacer plata en facturar van a a estar en ustedes no se van a fijar en la vida de los demás, por aquí está todo bien por dentro y por fuera”.

Laura Sánchez está más buena que los sudados que hace mi mamá. – y que trabajen pobres 😂

Algunos de los comentarios para la ‘influencer’ paisa fue: “¿Qué escogen Laura Sánchez ó Linda Palacio? Pobre marido, lo entiendo”, “el pecado de Laura Sánchez es ser una mujer extremadamente perfecta , tanto que siempre la difaman de la madera más cochina”, “yo intentando distinguir entre Laura Sánchez y Linda”

