Desde que se conocieron las declaraciones de Daysuris Vásquez, mejor conocida como Day, sobre los dudosos pagos que habría recibido el hijo del presidente Gustavo Petro —por los cuales es investigado—, el nombre de Laura Ojeda tomó fuerza.

Aunque en principio no se conocían muchos detalles sobre cómo inició el noviazgo que sostiene el hijo del mandatario y la abogada, en redes sociales se afirmó que ella se habría entrometido en la relación que Nicolás Petro sostenía con Day Vásquez, ya que ambas eran amigas.

Sin embargo, este lunes la propia Ojeda despejó las dudas y explicó cómo fue que terminó enamorada del hijo del presidente, con quien actualmente están esperando un hijo.

Qué dijo Laura Ojeda sobre relación con Nicolás Petro

Por ahora no es clara la fecha en la que el diputado del Atlántico terminó su noviazgo con Day Vásquez, pues los rumores apuntaban a que todo había acabado a finales de 2022. Sin embargo, Ojeda aseguró que la relación que sostiene con el funcionario lleva más de 7 meses.

“7 u 8 meses llevo con Nicolás. Lo que jamás pensé es que él fuera a ser el papá de mi hijo. Nunca lo pensamos y fue inesperado. Nunca me había enamorado, esta vez sí siento que me enamoré completamente” dijo inicialmente la abogada en el programa ‘Lo sé todo’.

En el espacio de chismes se le preguntó a la también comunicadora sobre cómo comenzó todo entre ambos y allí fue donde explicó que él aún no había dejado a Day Vásquez.

“Soltero no, porque él todavía está en trámites de divorcio, pero su relación estaba bastante afectada. Como dice un dicho, nadie daña a nadie, y hay cosas que cumplen un ciclo”, agregó Laura Ojeda.

La abogada aprovechó para señalar que su relación con Nicolás Petro no es por interés, ya que no depende de nadie.

“[Eso del interés es] 100 % falso. Es más, mis cosas siempre me las he ganado trabajando y nunca la he tenido fácil. Están muy equivocados porque tengo mi carrera, tengo nexos familiares y no soy una persona que está acostumbrada a lo fácil. En este caso fue el amor que nos llamó. Ese amor verdadero se va a demostrar cuando pasen los momentos difíciles”, narró en el programa.

Por último, dejó claro que ahora lo que realmente le importa es su bebé, cuyo género fue revelado en los últimos días, ya que siempre había soñado con ser madre.

“[Nicolás] cada día me enamora más porque es muy atento. Él me cuida mucho, está muy pendiente y dice que después de este tenemos que hacer las hermanitas o los hermanitos porque él fue hijo único”, concluyó.