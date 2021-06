El emotivo momento se dio en una entrevista, publicada el sábado, en la cual Laura Acuña, entre otros, se negó a responder la pregunta que le hizo el periodista sobre su actual esposo, Rodrigo Kling.

La bumanguesa, que hace algunos días confirmó su participación en ‘La voz kids’ y ‘La voz senior’, estaba hablando de la difícil época que vivió cuando apenas tenía 21 años y afrontaba su separación con el también presentador Camilo Montoya.

De acuerdo con Acuña, en esos momentos fue muy criticada por su decisión y se sentía “derrotada y fracasada”. Fue allí cuando, aseguró en el ‘live’ de Instagram, Jota Mario Valencia se convirtió en “un ángel en mi camino”.

“Justo en esos momentos que yo no tenía familia acá [en Bogotá], no tenía a mis papas, no tenía a mis hermanos, yo estaba muy sola aquí y yo no acostumbraba a contar estas situaciones muy abiertamente, porque yo también me sentía derrotada y fracasada en ese sentido; yo sentía que no podía ser que me había quedado grande una situación”, le dijo a Juan Diego Alvira (quien esta semana probó un producto “muy popular” que no pasó el análisis).

En medio de su relato, la presentadora se mostró muy conmovida por el recuerdo de su fallecido colega y con el llanto a flor de piel explicó que este le ayudó a superar el duro episodio que vivió frente a la opinión pública por su divorcio, así como otros momentos complejos que ha afrontado.

“Yo creo que él apareció en mi vida para ayudarme en muchas cosas, entre muchas, a entender que lo que le pasaba a uno en la vida, bueno y malo, era para algo, era para aprender, para ser ejemplo, para crecer; y me abrió las puertas de su casa, de su familia, me entregó su cariño, su amistad y me ayudó mucho en esos momentos que eran tan difíciles”, sostuvo.

Acuña expresó que en aquella época se sintió tan “atacada” por su separación, que llegó a cuestionarse a sí misma por tomar tal “decisión de vida”, frente a lo cual, añadió, Jota Mario le dio un consejo que aún hoy recuerda.

“Él llego y me dijo: ‘no es así, tú tienes derecho a tomar tus decisiones, tú tienes derecho a equivocarte y tú tienes derecho a aprender, a vivir’”, evocó.

La presentadora dijo que, entonces, la “presión de los medios de comunicación y de la opinión” la llevaron a pensar, incluso, en dejar su carrera como presentadora, frente a lo cual también hubo un consejo de Jota Mario que la ayudó a salir adelante.

[Video] Laura Acuña lloró al recordar palabras de Jota Mario Valencia cuando se divorció

A continuación, el video en el que la presentadora, desde el minuto 39:20, menciona a su fallecido amigo y cómo este le ayudó a enfrentar el difícil momento que vivió cuando se separó de Camilo Montoya.