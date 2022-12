Laura Janeth Acuña Ayala es una de las presentadoras más reconocidas por los colombianos. La también abogada inició en su carrera en los medios en 2011, cuando ingresó al canal regional de Santander, TRO, de su departamento natal. Poco tiempo después, sorprendió gratamente a los colombianos con su llegada al programa matutino del Canal RCN, Muy buenos días, donde estuvo trece años trabajando de la mano del siempre recordado Jota Mario Valencia.

Tras la culminación del matutino y el fallecimiento sorpresivo de su mentor, la santandereana comenzó a trabajar en diversos proyectos como El Semáforo, sección que pertenecía a la emisión central de Noticias RCN.

Tiempo después, Laura decidió vincularse a Caracol Televisión, donde se convirtió en una de las presentadoras de La Voz Kids y La Voz Senior. Laura logró conectarse rápidamente con cada uno de los participantes, quienes noche a noche demostraron lo mejor de su talento en el diamante de La Voz.

La santandereana contó, a través de su cuenta de Instagram, red social en la que tiene cerca de cuatro millones y medio de seguidores, que llegaría a la pantalla grande muy pronto.

“Realmente no tenía dentro de mis planes la actuación; sin embargo, la vida misma te pone retos que para ver si eres capaz de asumirlos o no (…) Le doy infinitas gracias a Dago por creer en mí. Es mi primera vez actuando y realmente me la gocé de principio a fin. Espero les guste”, afirmó Laura Acuña en entrevista exclusiva para Revista Vea.