Según informó Carlos Mauricio Gómez, nombre real de ‘La Liendra’, el 11 de febrero se llevará a cabo un torneo de Fifa 2023 con un grupo de personalidades de redes sociales, que van desde ‘influenciadores’ hasta deportistas. La idea era conseguir a 16 personalidades que representaran a una fundación y el premio sería de 10 millones de pesos para estas buenas causas.

El propio quindiano mostró a los 16 seleccionados que estarían en competencia, los presentó en 16 historias que subió a su cuenta de Instagram. Pero no hizo bien las cuentas y reconoció, al final, que no se había contado entre los 16 cupos y no era posible hacer un torneo de fútbol con 17 participantes.

‘La Liendra’ y la pifia increíble al organizar su torneo de Fifa 2023

En el discurso inicial del video, que sirvió como presentación del evento y ‘La Liendra’ mostró su mejor actitud, se anunció el evento y los fines benéficos:

“Liendritas, recuerden que este 11 de febrero, haremos un evento nunca antes visto. Ni en Colombia, ni en Twitch. ‘La Orejona’, un torneo de FIFA 203 donde reunimos a 16 famosos y solo uno de ellos saldrá campeón… Reunimos a 16 fundaciones, de niños, perritos y personas mayores. Cada uno de los invitados, representará a una fundación y el que quede primero logrará que su fundación se lleve 10 millones de pesos”.

Hasta ahí el discurso y la información estaba clara, pero empezaron a pasar los nombres, las fotos y cuentas de Instagram de los invitados y en total fueron 16. Lo que llamó la atención es que el organizador y anfitrión no estaba entre los participantes.

Por eso, con un tono muy diferente al de su presentación, ‘La Liendra’ dijo con sinceridad y lamentando:

“Hey, yo soy muy ‘Chavo del 8’. ¿Pueden creer que confirmé 16 invitados y yo qué? O sea, conmigo somos 17. Yo sí soy mucha güe…, tenía que confirmar 15 invitados, conmigo 16. Confirmé 16 y ¿ahora, qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a decir a alguien que lo tengo que sacar? Ay…”.

El torneo seguirá, pero hay que esperar a ver a quién ‘le cortó la cara’ o si hubo alguien que se retiró, porque el plan y la propuesta llamaron la atención, pero la ejecución de ‘La Liendra’ fue muy mala y así se reflejó.