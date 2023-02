El pasado jueves 2 de febrero de 2023, después de que asistiera al ‘Esland’ (premios para creadores de contenido en ‘streaming’ de las comunidades hispanohablantes) ‘La Liendra’ se convirtió en tema de polémicas y conversación. En esta oportunidad, fue un ‘streamer’ salvadoreño el que lo expuso porque, supuestamente, lo abordó de forma indebida y llegó a decirle el número de seguidores en sus redes y canales.

(Lea también: “Un fracaso”: empresaria se arrepintió de pagar millonada a ‘La liendra’ por publicidad)

Aunque parece algo sin importancia, ‘Komanche’ tiene cerca de un millón y medio de seguidores, es sensación entre las audiencias de las transmisiones vía web y es un contacto importante. Por eso, que se haya referido de una forma tan fuerte sobre Carlos Mauricio Gómez (nombre real del colombiano), es muy negativo para sus planes de seguir creciendo en Twitch.

“Ni sé quién era, pero tenía acento colombiano. No sé quién era, pero tenía nombre de enfermedad en el pelo”, expresó el mencionado personaje, para hacer entender que no fue cómodo hablar con el quindiano y que le molestó la petición para ser invitado a una actividad de la comunidad ‘streamer’.

En una transmisión de ‘La liendra’, en la que supuestamente tenía otros fines, terminó gastando casi media hora entre explicaciones, justificaciones, disculpas y desahogo. Eso sí, muy nervioso y asustado, repitiendo varias veces lo mismo y en otras contradiciéndose.

Empezando, ‘La Liendra’ iba a mencionar el nombre del ‘streamer’ extranjero, pero no lo dijo y dio a entender que se había distraído. Desde ese momento, se veía que el colombiano estaba exaltado, debido a todo lo que le escribieron y al ‘bullying’ que le estaban haciendo. Y aunque dijo que los ataques no le importaban, así empezó su explicación:

En ese momento, leyendo algunos comentarios, llegó el momento de las disculpas a ‘Komanche’. Pero no estaba tan convencido, porque considera que el salvadoreño actuó así para hacerle daño o hacerlo quedar mal:

“Voy a responderle a ‘Komanche’, rápidamente, para continuar con mi vida. Porque, todo lo que me está sucediendo en este momento, no era algo que yo quería, pero lo voy a asumir.

‘Komanche’, parcero, se lo digo en la cara, en mi ‘stream’ y con las personas que están viendo: Si en algún momento se sintió acosado o irrespetado por mí, le pido disculpas. ‘Komanche’, te pido disculpas porque fue ‘sin querer queriendo’…”

Aunque la idea era arreglar las cosas, por incomodar o acosar a ‘Komanche’, después ‘La Liendra’ lo llamó mentiroso: “La historia y el video que ‘Komanche’ hizo, contando lo que vivimos él y yo en los ‘Esland’, tiene un poco de verdad, pero él mintió en algo. Y él sabe que mintió en la actitud. Les voy a contar la historia, lo juro por mi madre y les voy a contar tal cual sucedió todo”. Pero, de inmediato, volvió a insistir en las disculpas para su colega centroamericano.

(Vea también: “Fue a mendigar”: ‘Westcol’ atacó a ‘La Liendra’ por participación en evento en México

Según el colombiano, saludó a ‘Komanche’ porque lo tenía cerca, porque estaba mirando el celular y no lo interrumpió, pero todo con el fin de ofrecerse para que lo seleccionaran para las ‘’Series de Minecraft (un videojuego popular)” y así poder ‘entrar en las ligas mayores’ de los ‘influencers’ y personajes de transmisiones vía web.

“Cuando él narra la historia, lo dice como si hubiera sido prepotente y nunca había estado tan humilde, con o en ese momento, porque a todos los admiraba y los admiro… Llegué y le dije esto: – Hola, ‘Komanche’, ¿Cómo estás? Mucho gusto, soy Mauricio Gómez, ‘La Liendra’. Soy creador de contenido de Colombia -. Él me dijo: – Bien gracias -… No me gusta casi hablar de números, pero te quiero decir que tengo una comunidad de casi 7 millones en Instagram, por si necesitan algo. Por si en algún momento, en alguna serie, quieren meter a alguien. En algún momento les hace falta alguien o que me tengas en cuenta pa’ algo”.