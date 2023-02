Hace unos días, ‘La Liendra’ y su novia, ‘Dani Duke’, viajaron a territorio mexicano luego de que a él lo invitaran a los Premios Esland, evento que condecora a los mejores ‘streamers’ del mundo y que son organizados por el español ‘The Grefg’.

Gracias a su desempeño como ‘streamer’ en Twitch, el colombiano cumplió el sueño de conocer a grandes personalidades del mundo ‘gamer’ como, por ejemplo, Ibai Llanos, Juan Guarnizo, Germán Garmendia y ‘Donato’.

Sin embargo, su nombre parece que aún no es tan conocido en otros países de América Latina y ‘Komanche’, un ‘streamer’ salvadoreño contó cómo se le acercó para pedirle un cupo para otro evento, cuando, según alardeó, ni lo conocía.

“No sé quién era, pero tenía nombre de enfermedad que te da en el pelo […]. Me dijo: ‘Un gusto conocerte. No me gusta hablar mucho de números, pero estoy pegado en Instagram y estamos incursionando en la carrera de Twitch, y me gustaría pedirte una invitación para los Squid Games’”, detalló.