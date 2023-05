A mediados de los años 2000, en la televisión colombiana se transmitía un segmento impulsado por el Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, llamado “Los niños buscan su hogar”, un espacio en el que se muestran fotos y datos de niños, niñas y adolescentes que están bajo el resguardo de la institución. En esa época, como ocurre actualmente, el espacio venía acompañado de una canción que todavía siguen insignia del espacio.

“Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer…” es parte de la letra, que cantan varios colombianos sin saber que hizo parte de una campaña internacional por a difusión y apropiación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.