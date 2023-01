El capítulo más reciente de ‘La Descarga, el templo de la música’ comenzó con un disgusto entre varios integrantes del ‘Campamento musical’, quienes discutieron con Breiner, del equipo de Gusi, quien se quejó por un detalle relacionado con la comida. El exconcursante de ‘A Otro Nivel’ le reclamó a su compañero, El Puma Vallenato, porque nadie le había guardado comida.

El ‘llamado de atención’ no le habría gustado al artista y no se quedó callado. “Papi, yo te dije que viniéramos a comer hace rato”, respondió. Tiago Sevilla, otro de ellos, terció en la conversación y le contestó a Breiner, “Vea acá, me llené de ensalada, resuelva, yo no me quejo”. Dareska también se fue en contra de su compañero, “el hecho no es que alguien diga que comida no hay, hay que respetar porque la comida que sirven, la sirven para todos”.

¿Qué pasó con Breiner de ‘La Descarga’?

Después del enfrentamiento entre Breiner y sus demás compañeros, otra de las participantes describió a su compañero como ‘showcero’. “Ay eso es show, no puedes ver una cámara porque armas show. Farandulero”. Luego, cuando El Puma limpiaba la cocina, el polémico concursante le dijo en broma “te faltó aquí, Esperancito”, y salió corriendo. El cantante, con el trapeador en la mano, lo persiguió hasta la habitación. “Ese chiste si no me gusta. Este no coge nada serio, de que se la cobro, se la cobro”, dijo.

Minutos después, la tensión bajó, y los seguidores del reality de Caracol Televisión, pudieron ver la celebración del cumpleaños de Marbelle, mentora de La descarga, el templo de la música. Hasta el campamento llegó Pipe Bueno, quien, acompañado de mariachis, le cantó el Happy Birthday a su colega.

¿Quién fue el último eliminado de ‘La Descarga’ del equipo Marbelle?

‘La Selección’ de la intérprete de ‘Adicto’ al dolor se enfrentó en el mismo capítulo. Hoy fue el turno de Leonela, quien cantó Cómo te va mi amor, ‘Yo Me Llamo David Bisbal’ subió al Tocadiscos para entonar La incondicional, José Miel cautivó con su vestuario y voz en el tema Caliente, caliente, Tiago Sevilla se presentó con Día tras Día, canción de Andrés Cepeda y Lauvel cerró la noche con ‘Chandelier’.

Marbelle decidió proteger a ‘Yo Me Llamo David Bisbal’ para que continuara en la competencia y cantara a dúo con ella en un próximo capítulo. Sin embargo, uno debía ser eliminado, y la decisión recayó sobre los otros tres mentores Maía, Gusi y Santiago Cruz. Finalmente, Tiago abandonó el reality. “Gracias por ese voto de confianza, gracias por presionar ese botón, gracias por creer en mí, lograr que yo me descubra”, le dijo a Marbelle, su mentora, quien le prometió seguir siéndolo fuera del concurso.