Una de las grandes del pop en los años noventa regresará el próximo año a los escenarios colombianos, dentro de su nueva gira mundial ‘Tensión Tour’. Se trata de la australiana Kylie Minogue que estará el martes 19 de agosto de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá.

(Vea también: ¡Vuelve Chayanne! El ícono latino confirmó su esperado concierto en Bogotá, en 2025)

‘Tension II’ es un álbum, una nueva colección de 13 canciones, que fue lanzado el 18 de octubre del 2024 a través de BMG. La secuela de alta energía y ritmo del álbum número 1 y éxito global ‘Tension’, lleva a Kylie más lejos en el espacio electrónico, y está repleta de himnos para la pista de baile.

I see you Latin America 👀 I have excitement chills …. Argentina! Uruguay! Chile! Brazil! Colombia! Mexico! It’s going to be hot like Chile-le-le 🩶 For more information visit https://t.co/ZPGopCPy3T pic.twitter.com/t1ICxOgkMF

— Kylie Minogue (@kylieminogue) October 24, 2024