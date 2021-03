green

La familia de Samuel Rauda creó una campaña en GoFundMe, allí aseguraron que él tuvo un accidente automovilístico por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y por el que debía someterse a otros procedimientos para poder recuperarse.

Critican a Kylie Jenner por pedir donaciones para un amigo

Por lo anterior, y luego de que encontrara la información en el perfil de su maquillador Ariel, la empresaria, que en el pasado trabajó con Samuel, decidió replicar la información en su cuenta de Instagram, para que más personas apoyaran la iniciativa.

Ante la publicación, los seguidores de la hija menor de Kris Jenner se le lanzaron en ‘estampida’ y la insultaron por no correr con todos los gastos médicos del maquillador, pues asumieron que trabajaba para ella y que no quería hacerse responsable de él.

Kylie Jenner aclara polémica por donaciones a maquillador

En sus historias de Instagram, la ‘influenciadora’ —que le dijo adiós a ‘Keeping up with the Kardashians’— aclaró que ella en ningún momento le pidió dinero a sus fans para librarse de pagar las facturas de su maquillador, pues ‘Sam’, como ella lo llamó, no trabaja para ella y ya no había una relación cercana entre ellos, aunque sí hicieron negocios hace tiempo.

“Después de conocer con más detalle sobre el accidente, visité GoFundMe, que estaba fijado en 10 mil dólares, ya habían recaudado 6 mil, así que invertí 5 mil para alcanzar su objetivo original y pensé en compartir en mis historias para ver si alguien quería compartir o donar”, aclaró la empresaria, de quien se conoce cuánto cobra por publicación en Instagram.

Luego, Kylie Jenner comentó que logró tener contacto con la familia del experto y están muy felices por el apoyo que han recibido; además, se sienten afortunados por las oraciones y el amor que Samuel ha recibido en este momento tan difícil.

Cabe mencionar que el objetivo de donaciones cambió y ahora es de 120.000 dólares; faltan menos de 20.000 para alcanzarlo.