green

En una conversación con el segmento ‘The Kyle and Jackie O Show‘, la líder del clan, que en 2020 anunció el fin de ‘Keeping up with the Kardashian’, comentó cómo se sentía con el anuncio de divorcio entre su hija y el rapero.

(Vea también: Por campaña política, Kanye West cree que Kim Kardashian le pidió el divorcio)

Kris Jenner habla de divorcio de Kim Kardashian y Kanye West

Como dio a entender la madre y representante de la empresaria, su familia se convierte en un búnker cada vez que uno de sus intengrantes se ve afectado con un problema, y con el caso de Kim no será diferente.

“Siempre va a ser un momento complicado, ya sabes. Son muchos hijos los que tienen“, dijo Kris Jenner, y añadió que su familia siempre está disponible para quien lo necesite.

“Nos apoyamos y nos queremos mucho. Lo único que quiero para mis dos niños [refiriéndose a Kanye y Kim] es que sean felices. Mi verdadero objetivo como madre es ayudar a mis hijos a que sean felices“, cerró la ‘momager’.

Kim Kardashian está desilucionada por su divorcio con Kanye West

Luego de que se diera a conocer que la separación entre la pareja se dará en buenos términos, pues firmaron capitulaciones antes de casarse, la empresaria comentó que se sentía frustrada por como terminó su amor con el padre de sus hijos.

“Me siento como una maldita perdedora“, fue lo que dijo la mamá de Chicago, Saint, North y West sobre su ruptura con Kanye; sus declaraciones surgieron en medio de las últimas grabaciones del ‘reality’ de E Entertainment.