Fiel a su costumbre de brindarles reflexiones a sus seguidores cada mañana, Kristina Lilley les mostró que su cabello va creciendo a ritmo acelerado luego de suspender los tratamientos para vencer por tercera vez el cáncer.

Lilley, que hace el papel de Gabriela de Elizondo, en la tercera entrega de ‘Pasión de gavilanes’, telenovela que se emite todas las noches y de lunes a viernes por el Canal Caracol, dejó ver su felicidad por el aumento del largo de su pelo, lo que la hace ver con un ‘look’ diferente al que tenía hace un par de meses, cuando su cabello cayó del todo por las quimioterapias.

“Mi pelo está creciendo mucho y a una velocidad increíble, hay días en que no me puedo peinar… es absolutamente imposible”, contó a través de su cuenta de Instagram.

La actriz estadounidense de 60 años de edad quiso compartir esa alegría con sus fanáticos, a quienes les pidió que opinaran sobre su nueva apariencia, lo que hizo que muchos que han padecido o padecen esa dura enfermedad, pero que la han superado o se aferran a la fe de salir adelante, se hayan sentido identificados con ella.

Acá, la publicación de la actriz de ‘Pasión de gavilanes’:

Durante su proceso de quimioterapias, Kristina Lilley siempre se mantuvo con fe de poder superar el cáncer y, cada vez que pudo, compartió mensajes de superación con quienes seguían de cerca su día a día.

“Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente: valentía”, escribió Lilley. Que la vida nunca me borre la sonrisa”, dijo en un video.