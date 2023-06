La reconocida actriz Kristina Lilley, famosa por su papel de Gabriela en la exitosa telenovela ‘Pasión de Gavilanes‘, ha utilizado las redes sociales para comunicarse con sus seguidores y hablar sobre su estado de salud en medio de su ardua batalla contra el cáncer.

Afortunadamente, las noticias son alentadoras, ya que anunció que ha finalizado el tratamiento de quimioterapia a fines del pasado mes de mayo.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Lilley expresó su gratitud hacia sus seguidores por los mensajes de cariño y apoyo que ha recibido constantemente. Además, compartió detalles sobre su recuperación, como lo hizo en otras oportunidades, y mencionó que está experimentando un crecimiento gradual del cabello.

Sin embargo, también reconoció que su cuerpo ahora se siente cansado y fatigado, explicando que es normal debido al proceso de recuperación por el que está atravesando.

“La quimioterapia la terminé el 19 de mayo y bueno, ya me está saliendo un poquito de pelo, lo único que me ha quedado realmente de rezago es que estoy muy cansada, me canso muy fácilmente, tengo mucho cansancio, yo creo que es el cuerpo también recuperándose de todo este proceso”, indicó.