La famosa Gabriela Elizondo, de ‘Pasión de gavilanes’, fue diagnosticada con dicha enfermedad, esta vez relacionada con las mamas, y hace unos días aseguró que debido a los tratamientos estaba perdiendo su cabello, realidad que estaba siendo difícil de aceptar.

(Vea también: “Qué me irá a pasar”: Diego Guauque, de ‘Séptimo Día’, sobre duro tratamiento por cáncer)

“Uno piensa que está preparado para esas cosas, pero no. Son bastantes complejas y tristes. Perder el pelo es duro. Pero bueno, ahí voy”, dijo la artista en sus redes.

La actriz, de 59 años, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en 2010, pero lo superó con un tratamiento de 3 años. Meses después apareció por primera vez el cáncer de seno y también lo superó, todo gracias a una detección temprana. Ahora, la artista, una vez más se enfrenta a la difícil batalla contra dicha enfermedad.

Desde que la actriz fue diagnosticada, una vez más, con cáncer ha recurrido a su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 60 mil seguidores, para compartirles detalles de todo el camino que ha tenido que recorrer para superar dicha enfermedad.

A través de videos, la actriz ha contado cómo ha sido el proceso de las quimioterapias, así como el duro momento de raparse la cabeza.

“Mi yerno me pasó la máquina. Verme es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente: valentía”, escribió Lilley.