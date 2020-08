green

Kimberly compartió en sus historias de Instagram varias grabaciones en donde muestra el paso a paso de la pesada broma que le hizo a su esposo: aprovechó que él estaba dormido, le pasó la máquina de afeitar y le quitó una gran cantidad de pelo.

Al notar lo ocurrido, Federico se levantó enojado y se dirigió al baño para ver cómo había quedado. “La cagaste. Barro, full barro”, fue lo que le dijo a la actriz, quien grababa todo lo que estaba pasando y le respondió que no se preocupara, pues igual iría pronto a la barbería.

“Te pasaste, lo sabes. No te quejes, pasaste una línea. No quiero quejas, no quiero llantos”, concluyó el empresario con evidente enojo y Reyes contestó tranquila: “No me metí con el copete, porque eso es divorcio“.

Aquí, los videos que caducaron en la cuenta de la artista, pero que fueron replicados por un perfil de chismes:

View this post on Instagram ¡Guerra de bromas! 🤯 Kimberly Reyes se cobró los sustos que le ha hecho su esposo con una pasada broma 🤣 La actriz le pasó la cero a un costado del cabello y Federico se molestó y le aseguró que tendría desquite 😱 Cabe mencionar que Feder revivió algunas de las bromas que le ha hecho a la barranquillera y por eso ella decidió cobrar venganza 😅 A post shared by Rechismes (@rechismes) on Aug 16, 2020 at 10:05am PDT

Los jocosos momentos que vive la pareja salieron a la luz luego de que Kimberly compartiera un reto viral de TikTok en el que miente sobre su rutina diaria de ejercicio y graba la reacción de su marido; luego, él sacó a la luz algunas grabaciones en donde la asusta y hasta le echa hielos mientras se baña.