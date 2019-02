Kim se ha caracterizado por tener un gran cuidado con su cutis y apariencia, pero hace poco lograron fotografiar su rostro y en él se hicieron evidentes algunos granos que no logró opacar, pues se notó el gran uso de maquillaje sobre las zonas afectadas.

Según Quién, la empresaria fue captada por algunos paparazzis en la salida de un restaurante en Los Ángeles, donde se encontraba con Kourtney, su hermana, y Scott Disick.

Esta no es la primera vez que Kardashian se enfrenta a un brote de psoriasis. Incluso, en diciembre del 2018 recurrió a Twitter para pedirle ayuda a sus seguidores, pues sentía que la enfermedad se había apoderado de todo su cuerpo.

Además, el medio comentó que el 9 de febrero Kim tiene un evento en el que dará una clase de maquillaje junto a Mario Dedivanovic, su maquillador de confianza. El encuentro se llevará a cabo en el Ace Hotel, durará 6 horas y las entradas tenían un costo entre 299 y 1.699 dólares.

Estas son algunas fotos de cómo luce ‘Kiki’:

Guys, are you kidding me? I guess @DailyMail didnt know @KimKardashian is a human being with active hormones AND…oh look at that, emotions too. This world is so insaneeeeeeeee pic.twitter.com/X1zJqQiQjW

— jeswest (@jesterfield_) February 6, 2019