La publicación fue retuiteada por Kim Kardashian y decenas de seguidores lo comentaron, ya que en el mensaje se pide apoyo para que las comunidades internacionales presten atención a lo que pasa en Colombia desde hace una semana en medio del paro nacional.

El que la famosa compartiera ese trino con sus más de 69 millones de seguidores alborotó las redes sociales, pues le dio un alcance mayor al mensaje y muchos internautas se lo hicieron saber con comentarios en los que destacan el gesto de la modelo.

Y es que el trino tiene cuatro imágenes en las que se alerta de que los “manifestantes pacíficos están siendo asesinados por la Policía”, y se hace un recuento de las muertes que van hasta el momento y de los “arrestos arbitrarios” en medio de las protestas.

Además, se denuncian 4 víctimas de supuestos abusos sexuales y 940 casos de “brutalidad policial” en las marchas.

Finalmente, se hace un llamado “urgente a la comunidad internacional” y a la Corte Penal Internacional para que intervengan en la situación, y ayuden así a contener los violentos enfrentamientos entre manifestantes y autoridades en Colombia.

La difusión del mensaje con la que ayudó Kim Kardashian se dio en medio del reproche que hizo la oficina de los Derechos Humanos de la ONU, por el excesivo uso de la fuerza para reprimir las protestas en el país, así como del llamado de Estados Unidos para que la Policía aplique su “máxima moderación” para evitar más muertes.

Esta fue la publicación que compartió la modelo, que acabó de ingresar al selecto club de los multimillonarios, y la puede ver directamente en su cuenta de Twitter.

Please do not scroll past these without sharing on your socials. We need as much international attention and intervention as possible#SOSCOLOMBIA pic.twitter.com/RFfs8pBTzi

— FELIPE (@felipemnzp) May 4, 2021