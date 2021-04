La revista Forbes, que elabora listas sobre las personas más ricas del mundo, indicó que la más famosa de las hermanas Kardashian, de 40 años, debutó en el ránking de milmillonarios también gracias a los ingresos derivados de sus acuerdos publicitarios y “pequeñas inversiones”.

La protagonista del programa de telerrealidad ‘Keeping Up With The Kardashians’ creó en 2017 KKW Beauty siguiendo los pasos de su hermanastra Kylie Jenner y el año pasado vendió el 20 % de su propiedad al conglomerado Coty por unos 200 millones de dólares.