Aunque la colombiana no ha dicho nada en sus redes sociales o través de sus equipos de prensa, La Opinión afirma que la cantante de ‘Tusa’ “comenzó a sentirse mal y tanto ella como su pareja, Anuel AA, decidieron hacerse el examen de COVID-19. Mientras Karol G dio positivo, él dio negativo”.

Lo de la no promoción de ‘Ay, Dios mío’ no es totalmente cierto, pues Billboard sí publicó una entrevista con ella, aunque fue un par días antes de que la canción llegara a las plataformas.

La Opinión, que es, según su perfil en Wikipedia, “el diario en español más leído de Estados Unidos”, añade que Karol G experimentó cansancio, dolores corporales y hasta “falta de gusto y olfato”, razón por la que decidió hacerse la prueba para determinar si tenía COVID-19.

Con su positivo para coronavirus, la artista habría decidido mudarse a otro apartamento para no contagiar a su novio, agrega el medio, que agregó que el material que se ve de Karol G en las redes sociales no es nuevo, sino que ella lo “tenía guardado” para no preocupar a sus seguidores con una eventual ausencia en esas comunidades digitales.