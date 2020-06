View this post on Instagram

Pensamos que la vida está comprada o que tenemos todo planeado pero no es así, dentro de poco entraré a una cirugía para que oren por mi, tengo varias cositas y delicada de salud.. (nada estético)…. Confío en ustedes.. 𝗽𝗼𝗿 𝗳𝗼𝘃𝗼𝗿 𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼̀𝗻 𝗱𝗲 𝗳𝗲 𝗵𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗺𝗶 y por mi salud, me siento muy triste, pensativa, Agobiada, pero también con fe, como es la vida ayer estaba feliz con mi familia y con los que amo también y ya hoy en estás pero Dios está conmigo y que todo sea bajo su santa voluntad.. me Despido y descansaré con 𝗳𝗲.. un fuerte abrazo.. 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗺𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼𝗼😇🙏🏻♥️