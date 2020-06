View this post on Instagram

¿Ustedes tienen las cordales? . Mis amores, les cuento que estas muelitas le han traído problemas a la actriz @tatianaarango19. . Una de sus cordales le estaba perforando el cachete y decidió operarse, pero la recuperación de la extracción ha durado más tiempo de lo esperado. . ¿Cómo les ha ido a los que se han sacado las cordales? Los leemos. . . . . . . . . . . #TatianaArango #Cordales #LaRed