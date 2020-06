View this post on Instagram

Si algo le agradezco a la vida es haberte tenido como abuela❤️🙏🏻✨ Como siempre te lo manifesté gracias abuelita linda por tanto. 💝 No hubiera cambiado por nada estos días que pudimos compartir juntas. Mujer amorosa, admirable, valiente, fuerte, entregada y luchadora incansable. Hoy te adelantas en el camino y no sabes el vacío tan grande que nos dejas…💔 Se que ya estás descansando en compañía de papi Dios. 🙏🏻Gracias por todo Abuelita linda! ✨❤️✨❤️✨❤️Te amo. Te llevo en mi corazón 💖