Julián, que en una entrevista con Pulzo recordó cómo nació la frase “flu, flu, voló”, dijo en ‘The Suso’s Show’ que la cuarentena ha sido contraproducente para su cabello, pues ha perdido mucho más que antes.

Incluso, recordó que llegó a medicarse para reducir este problema capilar, pero el crecimiento surgió en otras partes de su cuerpo:

“Una vez me tomé unas pastillas para que saliera eso. Me miraba al espejo y decía: ‘¡Wow!’. Me empezaron a salir pochecas“, confesó entre risas el recordado ‘Guadaña’.

Ante la declaración, el comediante no pudo contener la risa y le dijo: “Te tomaste las (pastas) que no eran”, y Arango agregó: “Yo no sé, yo dejé ahí y ya”, dejando claro que no volvió a consumir el medicamento.

Aquí, la entrevista, en donde el artista comentó que, pese a tener poco cabello, cada vez es más difícil peinarse: