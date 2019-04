Las palabras del novio de Karol G no le cayeron en gracia ni a ‘La Potra’ ni a sus seguidores, y tampoco a sus colegas; incluso, Don Omar y Residente salieron en su defensa.

Al ver el revuelo que provocó lo dicho por su pareja, la paisa decidió salir a hablar al respecto.

“Para Becky, Natti, Cazzu, Farina, Anitta, para todas las mujeres. Ivy, le he demostrado mi respeto como he podido en redes sociales, en entrevistas, he tenido el honor de decirle en persona cuánto admiro su trayectoria y lo grande que es, pero todas somos merecedoras de lo que tenemos, porque a ninguna de las que hoy en día estamos nos han regalado nada… y nos ha costado mucho”, explicó.