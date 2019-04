Ahí la escena no aparece completa, como sí se ve en un video de YouTube en el que se aparecia que el programa era Match 4 (concurso de cultura general), al que Karol fue invitada para que ayudara a un participante. Pero en medio del juego ella, que se ve con un look diferente al actual, se molestó porque sentía que a sus contrincantes les estaban poniendo preguntas más fáciles.

Ante eso, la actriz venezolana Ivette Domínguez, que estaba en el otro equipo, criticó a la colombiana y le dijo que ni siquiera sabía quién era ella como para que la hayan invitado. “No estamos en un concurso de cuál es más conocido. Con todo respeto, yo tampoco te conozco”, le respondió Karol, y el presentador del juego se puso de su lado, y le pidió a la de Venezuela que no maltratará a la intérprete.

Pero lo peor vino después, cuando llegó alguien de producción y le dijo a Karol:

“El sistema es nuestro y tú pones tus conocimiento. Este es un programa de concurso, o sea, de preguntas y respuestas. Si tú no sabes, o ponle tú: a mí me invitan a un programa de preguntas y respuestas y yo no sé, sé que no tengo capacidad, yo le digo: ‘No, yo no voy, porque yo lo que sé es cantar. Yo no sé más nada’, y no venga a echarle la culpa a los demás”.