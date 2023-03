En la entrevista que dio a ‘Lo sé todo’, Julieth Restrepo habló sobre su faceta como mamá y lo enamorada que está de su primera hija.

Restrepo es recordada por su aparición en producciones televisivas como ‘Laura, la santa colombiana’, ‘La Promesa’, ‘Lady, la vendedora de rosas’, ‘A mano limpia’, entre otras.

Desde hace algunos años, la famosa nacida en Medellín dejó de aparecer en producciones nacionales, pero no por falta de talento; por lo bien que le estaba yendo decidió irse de Colombia para buscar mejor suerte en el exterior.

En la actualidad, la paisa está radicada en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y aunque allí no ha sido tan constante su actuación, ha conseguido participar en algunas producciones como ‘Loving Pablo’, ‘A Funny Thing Happened on the Way to the Interview’, ‘Beyond Methuselah’ y ‘Miedo’.

El papel más reciente que hizo fue en la serie de Amazon Prime ‘Noticia de un secuestro’, que se estrenó en agosto, pero desde entonces se alejó de las novelas hasta ahora, debido a que ha estado enfocada en su labor como madre que empezó a ejercer en diciembre del año pasado, al igual que otras famosas que también se convirtieron en mamás en 2022.

“Estoy enamorada, más enamorada que nunca, más ilusionada”, mencionó la famosa sobre su hija, en diálogo con ‘Lo sé todo’.

Cabe destacar que la actriz mantuvo en secreto su embarazo hasta el último trimestre y por medio de Instagram reveló en octubre de 2022 que el 27 de mayo se enteró que estaba esperando a su primogénita. “Así como en las películas, mi esposo (Sebastián Zuleta) y yo estábamos pegados mirando la prueba casera y cuando salieron las dos rayitas no supimos qué hacer de la felicidad”, expresó Restrepo en un ‘live’ de Instagram.

Por ahora, la paisa no dio detalles de si se mantendrá alejada de la actuación mientras Lucía Zuleta Restrepo (nombre de su hija) crece, pero lo que sí afirmó es que ella no será el único retoño que tendrá.

“La fábrica no está cerrada, la fábrica está en pausa”, destacó en la conversación con el medio citado.