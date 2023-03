Luego de casarse en 2017 el principal objetivo como familia de la periodista y presentadora Camila Chaín y la médica veterinaria Kelly Barrios fue el de ser mamás. Desde ese momento comenzaron a buscar alternativas apoyadas por la ciencia para hacerlo realidad y, aunque hubo tropiezos, finalmente lo lograron y en poco más de un mes, esperan la llegada de Tobías, su primogénito.

Una perdida que las marcó

Para ser una familia diversa, entendiéndose esto como un núcleo familiar conformado por al menos una persona LGBTIQ+, es decir, uno de los integrantes de la pareja se identifique como lesbiana, gay, bisexual, transexual o intersexual, Camila y Kelly debían elegir una alternativa. Estudiaron las opciones y tomaron la decisión inicial. “Al principio nos equivocamos un poco, no por las clínicas o los médicos, todos fueron maravillosos, sino porque creo que el ser humano tiene algo en el tema de la procreación que se relaciona con el egoísmo. Uno dice: ‘yo quiero tener un hijo que se parezca a mi’, y habla de algo que ‘es mío’. Cuando llegábamos a las clínicas decíamos ‘quiero que sea primero con mi óvulo y luego Kelly con el suyo”.

Empezaron, a pesar de la advertencia médica sobre la calidad del óvulo de Camila, que podría no ser la mejor debido a su edad (43), y lo intentaron con inseminaciones artificiales. “Lo primero que hicimos fue una inseminación sencilla. Consiste en que tomas un donante, compras su esperma en un banco y el médico espera a que tu ciclo llegue a un momento de fertilidad. Luego, con una cánula pasa la esperma, te vas para tu casa y a los 12 días te hacen una prueba, esperas el resultado y sabes si estás embarazada o no. Eso tiene sus detalles, uno de ellos es que no se ha estudiado tu óvulo, por lo tanto, tiene el riesgo de que no ocurra nada porque su calidad no es buena”, comenta la periodista.

La pareja finalmente quedó embarazada cuando se encontraba en México, país en el que vivían por cuestiones laborales, sin embargo, sufrieron un duro tropiezo. “Tuvimos una pérdida con mi óvulo en una inseminación sencilla, yo sí quedé embarazada, y a las 7 semanas, cuando tuvimos que ir a la ecografía para escuchar el corazón, a pesar de que el doctor vio el embrión bien formado, hundió el botón y no escuchó su corazón”, relata Camila mientras contiene el llanto y agrega, “Esa ha sido la experiencia más difícil de nuestra existencia. Perdimos ese bebé al estar viviendo solas en México. Ocurrió un mes y medio antes de la pandemia, cuando nos encierran ya habíamos llorado y sufrido. Entiendo perfectamente a todas las mujeres a quienes les ha pasado”.

Así logró Camila Chaín su embarazo

Regresaron a Colombia después de las cuarentenas y sin perder la fe, Camila y Kelly iniciaron un nuevo camino, que les recomendó una famosa amiga. “Fue así como llegamos a Reprotec, porque me encontré con Carolina Cruz y así conocimos al doctor Rueda, él nos dijo ‘Cami y Kelly, está el camino largo y el camino corto. Camino largo, los óvulos de Camila, porque de pronto alguno sirve, camino corto los de Kelly, porque ella es menor varios años (38) y su calidad ovárica debe ser mucho mejor que la tuya’. ¿Qué hicimos?, preparar a Kelly. Todo lo que yo había pasado con medicamentos ahora le tocaba a ella. Fuimos afortunadas porque solo tuvo que hacerlo una vez, pues le aspiraron muchos folículos y ahí tuvimos más oportunidades”, comenta la periodista.

En conversación con el doctor Ricardo Rueda, especialista del Centro de Fertilidad Reprotec, quien dirigió el tratamiento de esta pareja le contó a Vea: “el tratamiento se llama ROPA, quiere decir Recepción de Óvulos de la Pareja, por sus siglas en español. Trabajamos con los óvulos de Kelly, espermatozoide de un donante y el útero y vientre de Camila. En el argot científico y técnicamente se conoce así, como: ROPA”.

Explicó que Camila logró quedar en estado gracias a la unión de dos procedimientos, la Fertilización In Vitro y la Transferencia Embrionaria. “Para llegar a este tratamiento tuvimos que estimular los ovarios de Kelly, hacer la extracción de sus óvulos”, dice el experto, quien también mencionó las bondades de este método, “Este es un modelo de construcción de familia muy lindo, porque se abre un abanico y universo de posibilidades que no existe en las parejas homoparentales masculinas ni en las parejas heterosexuales”, declara.

Teniendo claro que usarían la Fertilización In Vitro en los óvulos de Kelly, el esperma de un donante anónimo y la posterior Transferencia Embrionaria al útero de Camila, lo intentaron y aunque fue un largo camino, finalmente lo lograron.