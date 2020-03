green

Lo primero que dijo la artista es que, mientras se empacan las maletas, lo mejor es no salir. “Con sus amigas; no haga el oso, no salga a llorar. En su casa, tómese un trago si quiere, hable, llore, desahóguese, pero quédese en su casa”.

Enseguida, ya armó su top, que incluye opciones nacionales e internacionales, playa, rumba, entre otras cosas. Sin embargo, del que más destacó lugares fue de México, donde estuvo viviendo hasta poco después de su separación.

Aquí las recomendados y la descripción que dio Juliana Galvis en cada uno, durante la entrevista que le hicieron en bata y sobre una cama:

Cartagena: “Es un superdestino, hay fiesta, se puede salir solo, uno pasa feliz. Siempre hay por ahí un extranjero que quiere conocer colombianas. Así que vale la pena ir a bailar”.

Bucaramanga: “¡No saben la felicidad! La comida es deliciosa, la gente es superamable. Obviamente, yo tengo que ir allá porque están mis amigas del alma, que son las que curan mi corazón. Pero de verdad tienen que ir, hay de todo; deportes extremos, el clima es delicioso”.

México: “Hay mil destinos para salir de la tusa. Está obviamente el D.F., donde hay fiesta, comida deliciosa, buen ambiente, mucho mariachi, mucho tequila. Tulum, que es un destino divino donde hay muchas cosas lindas que conocer. Y, definitivamente, el mejor lugar para ir en México es Holbox; ¡ustedes no saben ese lugar! Aún es como una playa virgen, el mar es fantástico, uno llega más o menos caminando hacia la mitad del mar; es de verdad un sitio del que uno se enamora solo con ir, y está al ladito de Cancún”.

Tailandia: “¡No saben ese lugar! Bangkok, fantástico. Koh Phi Phi, una isla que uno se ‘muere’; ¡de verdad es como de mentira! Superrecomendado, encuentran de todo”.

Lo dicho por la famosa se puede escuchar desde el minuto 1:36 de este video publicado en el canal de YouTube de Paola Ovalle.

En la grabación, la celebridad también habló de otros gustos y deseos no cumplidos en materia de viajes.