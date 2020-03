green

Todo está relacionado con una recomendación de su médico por el coronavirus, pues ella padece una esclerosis múltiple desde hace más de una década, por la que tuvo fuerte recaída hace alrededor de tres años.

“Hasta ayer [martes] estaba yendo a trabajar normal. Me he cuidado, he estado aislada y, sin embargo, he cumplido con mis horarios de trabajo en el canal. Pero mi médico ya me dijo que no debía seguir haciéndolo; yo hago parte del grupo vulnerable, por mi estado de salud que ustedes ya conocen. Entonces, es mejor quedarme en mi casa aislada, evitar cualquier contacto físico y estar lo más lejos de cualquier virus, porque sería terrible para mí”, relató.

Y agregó: “Por lo que dijo el médico no voy a estar estos días en ‘Show Caracol’. […] No me van a ver allá en el set contándoles todo lo que pasa en el entretenimiento, pero dije: ‘Tengo la oportunidad de estar conectada en redes sociales, de contarles un poquito a través de mi celular’. Así que seguro desde mañana [jueves] me voy a inventar cosas para que hagamos”.

Linda también insistió en que ella es solo una “de las miles de personas” que tienen esa condición de alto riesgo ante el COVID-19, pues los pacientes con cáncer y los adultos mayores, entre otros, viven su misma situación. Aun así, en su video recordó que el virus no discrimina y ellos no son los únicos que podrían contagiarse.

“Ni los jóvenes y saludables están exentos de ser portadores”, dijo la presentadora para pedir a todos cuidarse unos con otros, cumpliendo las medidas, pues solo “la solidaridad” puede evitar que el coronavirus siga propagándose y cobrando vidas.

Por lo mismo, les recomendó algunos planes a sus seguidores, que van desde pasar tiempo en familia o meditar, hasta leer, ejercitarse y hacer “cosas diferentes y que los hagan crecer”.

