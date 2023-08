Así como dos figuras de ‘Masterchef’ fueron vistas juntas fuera de cámaras, otra que fue protagonista se destapó sobre una situación que dejó sobre la mesa un momento de tensión en el ‘reality’.

Luego de su paso por el concurso de cocina de Canal RCN, Juliana Galvis recordó el duro cruce que tuvo con su colega Juan Pablo Barragán, al punto que reconocieron frente a los jurados su diferencia.

Video de diferencia entre Juliana Galvis y Juan Pablo Barragán en ‘Masterchef’

La situación se presentó después de la competencia en la que ambos hicieron equipo en una prueba de campo en Villa de Leyva (Boyacá), donde no tuvieron buen rendimiento. Ambos hablaron de eso, en momento replicado por la cuenta de YouTube de Canal RCN.

Luego de su sorpresiva eliminación del programa de culinaria de la televisión colombiana, la actriz recordó lo que sucedió con el hombre que fue su compañero en varias ocasiones.

El tema salió a relucir en conversación del 16 de agosto en ‘Buen día, Colombia’, donde le preguntaron por las razones que desembocaron en su salida y allí llegó el tema sobre Barragán.

¿Qué dijo Juliana Galvis sobre lío con Juan Pablo Barragán en ‘Masterchef’?

La actriz explicó en el programa matutino de Canal RCN que la mencionada prueba de campo y la molestia inesperada con su colega la llevó a un estado anímico que quedó en evidencia.

“Desde [la prueba en] Villa de Leyva venía muy triste y como que no entendía qué estaba pasando en mi situación con Juan Pablo [Barragán] en ese momento”, confesó acerca de lo sucedido.

Juliana Galvis reconoció que eso la afectó de manera notoria, al punto que incluso lloró en la prueba de salvación que llevó a su eliminación, por lo que se sinceró sobre la manera en la que la impactó en ese momento y cómo es su relación con el actor ahora.

“Realmente a mí sí me dio muy duro y, suena muy tonto y lo veo semanas atrás desde que salimos, y hoy no hay ningún sentimiento negativo con Juan Pablo, lo quiero con mi corazón. Hoy hablamos, chateamos, pero a mí me dio muy duro no entender que era lo que estaba pasando con ‘Juanpa’ cuando éramos tan amigos”, afirmó.

En el programa crea grupos con personas más afines y Barragán era una de esas personas, por lo que esa situación en Villa de Leyva le “dio durísimo en el corazón”, aunque reconoce que llevaba tres meses grabando en una ardua labor y en largas jornadas que incidieron en su reacción.