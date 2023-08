Volvió el reto de eliminación a ‘Masterchef’ con la tensión que caracteriza cada una de las pruebas. Los participantes dieron lo máximo cuidando cada detalle de la presentación del plato y el sabor.

El que cometía más errores, salía, y al final así pasó, ya que los jueces le bajaron el pulgar a Juliana Galvis, quien acumuló una serie de equivocaciones en los últimos retos que disputó.

(Lea también: Rausch le pegó su vaciada a Juliana Galvis y la hizo llorar en ‘Masterchef’: “Métale ganas”)

La prueba, en general, tuvo mala calidad y el jurado terminó tomando la decisión teniendo en cuenta quién había fallado más veces. La actriz mostró debilidad en algunos actos, según opinó el jurado.

Jorge Rausch señaló que lo que le faltó a la pasta presentada por la competidora fue la cocción, es decir, que estaba un poco cruda.

Para el chileno Christopher Carpentier, ella venía acumulando una serie de inseguridades que la llevaron a salir del ‘reality’.

“Tu plato refleja estado de ánimo. El cansancio físico se puede solucionar, pero el mental y el estrés, no. No solo era la pasta, también le faltó salsa”, dijo; no obstante, él hizo hincapié en la desazón que se le veía a la actriz.