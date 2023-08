Lo que nació hace cinco años como una ‘mamadera de gallo’, se convirtió con el pasar del tiempo en un negocio rentable y una oportunidad para divertir a los usuarios de las redes sociales a través de videos de humor.

Este es el caso del ‘influencer’ vallenato Iván Ramiro Córdoba, más conocido como ‘Negrito W’ en Instagram.

En diálogo con EL PILÓN, el generador de contenidos contó que por su mente nunca pasó ser actualmente un referente en el mundo de las redes sociales, aunque siempre tuvo presente que lograría grandes cosas por su talento y la creatividad que le imprime a cada uno de sus clips.

“Cuando empecé a hacer videos no pensé llegar a este punto, uno siempre se tiene fe, pero nunca imaginé que iba a lograr todo lo que he logrado. En el primer momento simplemente fue una recocha, después me di cuenta que sí se podía vivir de redes sociales y trabajé para eso. De cierta manera tuve un poco de suerte, pero no hay que dejar de lado que también me esforcé porque subí videos diarios durante un año y trabajé porque sabía que podía lograr algo”, dijo El Negrito W.

Al mismo tiempo, mencionó que el éxito de sus videos y su sección ‘Si yo fuese’ se debe a que siempre trata de conectar con las demás personas y conocer cómo es el día a día de cada una de ellas teniendo en cuenta su profesión, ya sea taxista, docente, odontólogo o médico, entre otros.

“Si hago el video de un taxista hablo con uno de ellos, me asesoro primero, luego hago el guion y lo grabo. El video tiene éxito porque los taxistas se sienten identificados porque saco la información directamente desde esa profesión. He sabido conectar con la gente y cuando me ven en la calle me saludan y se dan cuenta que, así como soy en los videos, soy en la vida real”, añadió.

‘Negrito W’ y su paso por ‘Masterchef celebrity’

Es tanto el éxito que ha tenido con sus videos recreando situaciones de diversas profesiones en ‘Si yo fuese’, que recientemente participó en la edición de MasterChef Celebrity 2023, siendo uno de “los 24 famosos más importantes del mundo” de la cocina, como describe RCN Televisión el reality en Colombia.

“Cuando fui a MasterChef y me encontré con artistas y comediantes me sentí un poco intimidado, pero nunca me sentí menos que ellos, simplemente llegué con la mentalidad de crecer en mi ámbito, conocer gente y hacer contactos. Me di cuenta con el pasar del tiempo que por mucho que sean figuras públicas eran también personas comunes como yo y hoy en día tengo una amistad grande con cada uno de ellos”, contó.

Su participación en el reality le permitió explorar otros campos, por lo que ahora en su FanPage en Facebook sube videos de recetas, lo que demuestra que su contenido está cambiando y ahora no solo quiere llegarles a los usuarios a través del humor.

“Ahora hago también recetas en mi página de Facebook, estoy trabajando con empresas en el ámbito gastronómico y estoy en un punto donde quiero abarcar más y mostrarle a la gente lo que es mi vida, servir de referencia no solo para videos de humor, sino también para otras cosas. Voy a seguir trabajando con mi proyecto de podcast, del cual ya grabé mi primera temporada de entrevistas y ahora se viene el trabajo pulir todo”, agregó.

El ‘Negrito W’ es uno de los influenciadores que apoya la Feria Gastronómica Nuestro Sabor que realizará Diario EL PILÓN el 2 y 3 de septiembre de 2023 en el Centro Comercial Unicentro de Valledupar. Esta es una oportunidad para impulsar la economía de la ciudad, el trabajo de los restaurantes y emprendedores. Es por eso, que El Negrito W obsequiará tres espacios a emprendedores para que participen de la feria y puedan mostrar sus productos a los vallenatos y visitantes.

“Quiero regalar unos espacios para que tres emprendedores vayan y participen de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor y así apoyar tres emprendimientos para que se muestren. Esa será mi manera de impulsar, apoyar y de devolverle a la gente un poquito de lo que me han dado, yo sé lo importante que es estar en una feria de esta magnitud”, dijo.

El artista resaltó también los beneficios que la Feria Gastronómica Nuestro Sabor y el valor agregado que le otorgará a los emprendedores que patrocinará.

“Lo principal de un emprendimiento es tener visibilidad porque a veces la gente no tiene la manera de mostrarse y por muy bueno que sea el producto no los van a conocer ni pueden tener las ventas y el alcance que ellos quieren. Es muy importante que en Valledupar se hagan este tipo de eventos porque impulsa la economía, ayuda a las personas que están saliendo adelante con sus proyectos y es un plan familiar para que conozcan y vivan algo diferente”, dijo.

A través de sus redes sociales, El Negrito W contará cómo será la dinámica para participar por los tres cupos y estar presentes en el evento gastronómico más importante de Valledupar.