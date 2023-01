Arroz de fideo con queso y tajadas maduras con agua de panela. La preparación de este plato típico de Valledupar en el ‘MasterChef Celebrity 2023’ está garantizada luego que el Canal RCN confirmara al ‘influencer’ vallenato Negrito W como uno de los 24 famosos que harán parte de la nueva edición de este exitoso programa.

Negrito W, cuyo nombre de pila es Iván Ramiro Córdoba López, será la representación vallenata y del Caribe en este reconocido concurso de cocina que ha encantado a los televidentes nacionales por varios años y que ya arrancó oficialmente las grabaciones.

El creador de contenido de 24 años cuenta en Instagram con más de 261.000 seguidores y sus videos y publicaciones tienen gran alcance en esta red social.

Lo que pocos saben es que la ‘W’ que adorna el remoquete que lo hizo famoso surgió de pura casualidad. Así lo cuenta su pareja sentimental, Daniela Trujillo, quien explicó a EL PILÓN cómo nació Negrito W.

“Realmente siempre le han dicho el Negrito, pero ese nombre estaba ocupado en Instagram, le tocó ponerse ‘elnegritow’, por eso se puso la ‘w’”, señaló.

Aunque fue el humor, precisamente, el que lo llevó a ser tenido en cuenta por los productores del programa televisivo, ahora el vallenato promete mostrar sus habilidades en la cocina.

“Cuando le escribieron y le confirmaron que estaría en el programa y decidió ir, se puso a practicar, a hacer esto y aquello, para aprender a hacer ‘rissoto’, arroz de coco, carne en término medio, ahí se decidió a estudiar, porque realmente no tenía las técnicas que se necesitan para la cocina como tal”, recalcó su novia.

Iván Ramiro Córdoba, quien reside en el barrio San Antonio de la capital del Cesar, empezó a compartir contenidos desde 2018 en Facebook e Instagram, a partir de una parodia política referida a los políticos Iván Duque y Gustavo Petro la cual tuvo bastante acogida.

Desde esa época se decidió a seguir haciendo videos, pero sin abandonar sus estudios de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, carrera de la cual cursa el noveno semestre en la Universidad Popular del Cesar (UPC).

“Es muy espontáneo, dedicado, cuando se propone las cosas lo consigue. Esto es un plus para él este año, él como creador de contenido en redes siempre busca la forma de cambiar y mejorar, porque la gente se aburre fácilmente, no siempre hay que quedarse con lo mismo, este año estábamos viendo qué proyectos y cosas nuevas íbamos a traer en redes y se nos abrió esto de MasterChef”, apunta Daniela, compañera sentimental del joven vallenato.

Mientras llega la hora del estreno del ‘reality’, el Negrito W sigue aprendiendo diferentes recetas aunque ya adelantó su primer menú: arroz de fideo con queso y tajadas maduras con agua de panela. “Ojalá y no se me quemen las tajadas, no se pierdan esta nueva aventura”, escribió el ‘influencer’ en su cuenta de Instagram.

Quiénes son los 24 famosos de ‘Masterchef’

Este miércoles el canal dio la bienvenida a los famosos que participarán en la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’.

En esta oportunidad, a la cocina llegaron artistas, comediantes, creadores de contenido, una presentadora y un sacerdote, pero sólo uno de ellos se quedará con el título del nuevo MasterChef Celebrity Colombia, el cual le pertenece actualmente al actor Ramiro Meneses, ganador en el 2022.

Además del vallenato, estarán: Mario Ruíz, uno de los creadores de contenido más importantes en Colombia y quien tiene miles de seguidores en sus cuentas de redes sociales; el actor Julio César Herrera, recordado por su papel como ‘Freddy’ en la novela ‘Yo soy Betty, la fea’; la actriz Marcela Benjumea, quien estuvo participando recientemente como ‘La generala’ en la telenovela ‘Hasta que la plata nos separe’.

Otra de las mujeres será Daniela Tapia, artista que se llevó todos los halagos en la telenovela ‘Leandro Díaz’ y junto a ella estará Álvaro Bayona, experimentado actor de cine, teatro y televisión.

Francisca Estévez, joven actriz de ‘La nieta elegida’, será otra de las participantes además de Vargasvil, nombre de pila del comediante Crisanto Vargas.

Igualmente, participará Natalia Sanint, humorista, imitadora, locutora, productora radial, libretista y DJ.

El presentador Diego Sáenz será otro de los participantes junto a su novia Laura Barjúm, presentadora del Factor X.

Karoll Márquez, actor cartagenero quien fue muy amado por su papel como ‘Reynaldo Maturana’ en ‘Enfermeras’, enamorará ahora los televidentes con su delantal puesto en MasterChef.

La actriz Carolina Acevedo también estará presente en el programa, al igual que la caleña Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘La Pupuchurra’, por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’.

Juan Pablo Barragán, actor conocido por interpretar al ‘Mono’ en ‘Lady, la vendedora de rosas’ y Zulma Rey, la joven actriz reconocida por su papel de ‘Ingrid Chávez’ en ‘Lala’s Spa’, harán parte del elenco del programa.

El artista y comediante Adrián Parada y el Negrito W, creador de contenido, prometen mostrar sus habilidades en la cocina.

Biassini Segura, reconocido actor de cine, teatro y televisión, llegará a poner chispa en el ‘reality’, junto con Nela González, actriz que participó en ‘Pa Quererte’.

Luces Velásquez, actriz con gran trayectoria en el país estará cocinando para los jurados, junto con la humorista Catalina Guzmán, conocida como la Cata con Botas.

Juliana Galvis, es otra de las actrices que estará presente el programa con Jairo Ordoñez, el famoso actor que está listo para mostrar otra de sus facetas.

Finalmente, el padre Walter de Jesús Zapata, también cocinará en la edición 2023 del concurso de cocina más grande Colombia.