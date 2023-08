El experimentado actor estuvo como invitado este sábado en el programa ‘Bravissimo’, de Citytv, y allí contó algunos detalles inéditos del concurso de cocina de la televisión colombiana.

(Vea también: “El público se dará cuenta”: Claudia Bahamón y el “problema” con ‘Nela’ en ‘Masterchef’)

Tal y como reveló Álvaro Bayona, quien era muy querido por los televidentes, las jornadas de grabación de ‘Masterchef celebrity‘ eran extenuantes, pues indicó que salía de su casa a las 6 de la mañana y regresaba después de las 9 de la noche.

De hecho, el artista hizo énfasis en que era “desesperante” el tiempo de espera durante el rodaje de los capítulos, ya que había muchos intervalos con entrevistas y otros aspectos.

“Es desesperante, porque realmente yo salía de mi casa a las 6 a. m. y regresaba entre las 10 y las 11 p. m. Las dos cocinas en el día son absolutamente agotadoras, el nivel de presión que uno tiene en esas dos horas es bárbaro y a eso le sumas que al participante le meten más presión poniéndolo a esperar, llevándolo a otro lugar y diciendo que va a pasar esto y lo otro”, dijo.

Y añadió: “Empieza a volverse complicado el ejercicio de las entrevistas, esa es la columna vertebral del programa, porque te hacen entrevista antes de entrar, después de cocinar, previo al juicio de los platos, después de la deliberación. Es tenaz”.

Masterchef' en el programa 'Bravissimo'. Foto: captura de pantalla Citytv.">

Lee También

Asimismo, Bayona detalló que su llegada al programa de cocina de RCN se concretó 20 días antes del inicio de grabaciones y que fue en ese corto tiempo que se dedicó a estudiar algunas recetas.

Incluso, el actor comentó que no es amante de este tipo de formatos, pero al ser un juego que no implicaba convivir las 24 horas, decidió aceptar el reto.

“A un ‘reality’, en el estricto sentido de la palabra, en donde tengo que meterme las 24 horas, no voy jamás, porque no me interesa que mi cotidianidad sea observada, es mi intimidad y mi vida”, precisó.

Finalmente, el bogotano de 62 años remató diciendo que ‘Masterchef’ “fue un ejercicio intermedio” que había visto el del año anterior y le había parecido interesante.