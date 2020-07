green

“Manjaran” se volvió en tendencia nacional en las redes sociales por cuenta de un ciudadano de Bucaramanga que vende pizza y no toleró la crítica que hizo sobre su producto una persona que opina sobre restaurantes.

El joven explicó en redes sociales que la pizza que él vendía es “neoyorquina”. Sobre ella, el bumangués dijo: “El que ha estado en Estados Unidos que una pizza de ‘one dolar, two dolars’ (uno, dos dólares), es la pizza que nosotros estamos ofreciendo. Las personas que han estado en Estados Unidos nos dicen: ‘Me acaban de recordar en Manjaran’ (haciendo referencia a Manhattan, Nueva York)”.

Su disgusto por la crítica que recibió no paró allí. El joven agregó: “Se creen críticos gastronómicos y no han salido de Bucaramanga. No han ido ni a Lebrija”.

Alejandro Riaño no dejó pasar la oportunidad de referirse al respecto y a través de su personaje ‘Juanpis’ González le dio al pizzero colombiano una dosis de su medicina.

“La gente que ha estado en Estados Unidos y ha comido pizza en Manhattan, y ha pedido pizza hawaina, sabe que es de lobos. Si usted pide una pizza hawaina en Manhattan, lo lleva a Bucaramanga. Maduren. Esa pizza cuesta ‘one dolar, two dolars’ y allá en Bucaramanga cuesta como 25.000 pesos”, bromeó el humorista.

La de Riaño fue una de tantas burlas que se generaron en Twitter durante todo el día por la actitud del protagonista del video viral. A continuación, la diatriba de ‘Juanpis’ González al respecto: