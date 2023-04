Después de su fugaz relación con Lina Tejeiro, se rumoró que Juan Duque ya tenía una nueva novia. Sin embargo, el artista había preferido mantener en privado su vida sentimental, luego de toda la polémica que se generó por lo sucedido con la actriz de La ley del corazón.

(Lea también: Penalizarán uso de biopolímeros en Colombia; más de una famosa siente un fresquito)

¿Quién es la nueva novia de Juan Duque?

A través de su cuenta de Instagram, el cantante antioqueño se ha mostrado muy enamorado. Hasta el momento, no había dado señales de quién es su nueva novia. Sin embargo, gracias a algunos detalles que el artista ha publicado y que no pasaron desapercibidos, se pudo determinar de quién se trata.

Hace unos días, el ex de Lina Tejeiro afirmó que, esta vez, disfrutaría de su relación con total reserva, en cierta manera, por lo que le pasó con la actriz. Aunque en ningún momento ha negado estar nuevamente enamorado, sus fanáticos no han querido quedarse con la duda de saber quién es su nueva novia.

En los últimos días, Juan publicó una foto donde se veía junto a su pareja. Aunque no le mostró el rostro, los cibernautas notaron un detalle que delataría la identidad de la joven. En uno de sus hombros, se observa una pequeña estrella, que coinciden con la que tiene una generadora de contenido que se llama Juliana.

View this post on Instagram A post shared by rastreando famosos (@rastreandofamosos)

Juliana sería la nueva novia de Juan Duque

La semana pasada, algunos usuarios le cuestionaron a Duque sobre su nueva pareja sentimental. “La novia no es famosa, por eso no la muestra”, le escribieron, a lo que él respondió: “en nada influye, sea famosa o no, puede ser la mujer más famosa de este planeta y si ella dice que no quiere hacer pública su relación y exponerla, eso también es muy respetable y muy válido y muy sano, así que por ese lado no es”, dijo.

(Vea también: “Claudia Bahamón lloró”, ‘Marce, la recicladora’, sobre reacciones a que ella es un personaje)

De acuerdo con algunos seguidores, se trata de una joven que se llama Juliana, aunque se desconoce su apellido. Al parecer, es una generadora de contenido antioqueña que tiene 13 mil seguidores en la red social Instagram. “¡Muy linda! Todos tenemos derecho a rehacer nuestras vidas las veces que sea necesario”, “se parece a Luisa Fernanda W”, “qué bien por ellos”, “va muy afín con el gran ser que es ese man”, “Juli es preciosa”. Por ahora, no se ha confirmado o desmentido que sí sea ella la nueva novia del ‘influencer‘.

Nueva novia de Juan Duque.Instagram

Nueva novia de Juan Duque.Instagram

Nueva novia de Juan Duque.Instagram

Nueva novia de Juan Duque.Instagram

Nueva novia de Juan Duque.Instagram