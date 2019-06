green

“Varias veces me han sugerido que me lance a la Alcaldía de Ibagué, a la Gobernación del Tolima, a la Cámara de Representantes… que al senado. ¡Nooo!, en varias oportunidades me lo han propuesto”, dijo el periodista en el programa esta semana, como se escuchó en la señal en vivo de Canal 1, pero luego continuó contando cuál ha sido su respuesta.

“Me han dicho: ‘Aquí hacemos, deshacemos’, no sé qué… Pero, evidentemente, yo estoy en lo mío, estoy feliz haciendo lo que hago y no me interesa”, manifestó.

No obstante, después de eso relató en el espacio televisivo la vez que sí estuvo tentado en aceptar una de las ofertas políticas, cuando todavía no trabajaba en Noticias Caracol.

“Estaba en Citytv, ya llevaba dos o tres años, y ya tenía algo de reconocimiento aquí en la ciudad. Me propusieron ser de la lista del Concejo de Enrique Peñalosa. Fue una propuesta con toda la seriedad del mundo y me dijeron: ‘Mire (era por lista cerrada), usted iría de sexto’. Yo era muy joven, lo de la política algo me inquietaba y, entonces, como que lo pensé. Se lo comenté a mi jefe, que era Darío Restrepo, y él me dijo: ‘Pues si usted acepta irse allá, inmediatamente olvídese del periodismo acá”, rememoró Juan Diego.

Al final de la conversación, el famoso reconoció que, de todas formas, no descarta cien por ciento la política, pues incluso estudio derecho. Sin embargo, tiene una condición.