La reaparición de Jose Gaviria en los medios no fue normal y no pasó inadvertida, más allá de tantas polémicas que protagonizó en redes por sus posturas políticas, porque tiene a una artista para promocionar. Sin embargo, la noticia de los últimos días no tuvo relación con esa promesa del vallenato fusión. Lo que llamó la atención fue el estado de salud del bogotano.

Y es que no es normal que el serio e impecable productor salga en un programa con grandes dificultades para caminar y usando muletas para moverse. Pues esa fue la escena que se vio durante el programa ‘Buen día, Colombia’, previo a una entrevista con la talentosa Lupe, exparticipante del ‘Factor X’ del canal RCN, programa que ha tenido muchas polémicas por los cambios de jurados.

José Gaviria sufrió accidente, quedó en muletas y no se guardó sus quejas

En el mencionado programa matutino presentaron a Gaviria como el mentor de la nacida en Lorica (Córdoba), pero cuando apareció en escena dejó muchas preguntas en los presentadores y televidentes. Mientras se trasladaba hacia el set y buscaba un asiento, fue dando sus explicaciones:

“Las calles de nuestra quería Bogotá, que no es que sean las mejores, me fui casi por un hueco y me esguincé. No me fracturé, pero pasé horitas en urgencias, chuzado y todo”.

Intentaron hacerle comentarios graciosos para bajar la molestia, sobre todo por el mensaje de los huecos y estado de las calles bogotanas. “¿Te caíste en la moto?”, “Metiste la pata, literalmente”, “pareces un eliminado de ‘Survivor’”, entre otros comentarios que tenían el objetivo de sacar una sonrisa y que no funcionaron.

Como es habitual con Jose Gaviria, su respuesta fue firme y sin lugar a bromas. “En unas semanas ya estoy bien”, explicó antes de cambiar el tema y empezar a hablar de Lupe y su talento con el acordeón.

No se supo mucho sobre lo que ocurrió con el productor musical, expareja de Laura Acuña, pero quedó manifiesta su molestia con el estado de Bogotá y con los chistes sobre su situación.