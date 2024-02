Jorge Rausch está en Ecuador desempeñando el papel de uno de los jueces más exigentes en el ‘reality’. Debido a su naturaleza rigurosa, ha adquirido un apodo que encuentra agradable.

Raush ha sido blanco de críticas en el país vecino por la forma de dirigirse a los participantes, de acuerdo con varios de sus compañeros, el dueño del restaurante Criterión, el cual le tocó cambiarle el nombre, recibe el apodo de ‘Eliminator’.

El mismo chef compartió en su cuenta de Instagram a través de un carrete de imágenes con el nombre de su apodo que lleva con orgullo en una de sus camisetas. El hermano de Mark Raush envío el siguiente mensaje:

“Este soy yo el ‘Eliminator’ el original el único, el real. 16 temporadas de ‘MasterChef’ más de 1300 capítulos y unos 350 eliminados más que menos”.

El chef de ascendencia judía, ha recibido el apoyo de sus otras compañeras del ‘reality’ en Ecuador, Carolina Sánchez e Irene González, quienes han bromeado con en sus redes sociales con el apodo.

Algunos seguidores del chef aprovecharon su gracia para darle apoyo con su apodo: “El verdadero elimineitor”, “único e irrepetible, grande chef”, “10/10, el auténtico”, “mi querido chef te admiramos mucho saludos”, “qué bien se ve Raush”, “lo amo, mi chef Raush”.

Por otro lado, Raush se ha pronunciado sobre la salida de Christopher Carpentier quien no estará en la próxima temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ contó: “Chris tiene un montón de proyectos grandes e importantes, en los que está metido en este momento. No lo he discutido a fondo con él, pero siente que hacer dos cosas a la vez es difícil y uno a veces tiene que escoger sus prioridades. Él es un tipo muy serio, muy profesional y yo creo que él siente que lo que tiene que hacer”.

