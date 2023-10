Gustavo Petro, que ha sido noticia por sus descachados comentarios sobre lo que ocurre entre Israel y el grupo terrorista Hamás, sigue siendo el blanco de señalamientos porque se ha dedicado más a escribir en su red social X (antes Twitter).

Lo último que se conoció fue que Israel se enojó y rompió relaciones con Colombia por lo que dijo Petro. Sobre esto, Jorge Rausch, jurado del reconocido programa ‘Masterchef’, decidió dar su opinión, teniendo en cuenta que él es judío.

(Lea también: Petro no para por medida de Israel contra Colombia y contraataca: “No apoyamos genocidios”)

“Que gobierne. Petro debería dedicarse a gobernar Colombia, porque yo creo que en el ámbito internacional a nadie le interesa lo que él diga. Por otro lado, él no tiene una opinión objetiva, yo no quiero decir que uno tiene que ser proisraelí, pero él no tiene una opinión objetiva”, dijo el cocinero a Semana.