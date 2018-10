View this post on Instagram

Si alguien Vio algo o conoce quiénes son los que se están dedicando a hacer esto, por favor dar aviso a la policia o me habla por privado, es para que no lo sigan haciendo, hacemos un llamado a @policiadecolombia , porque esto le viene pasando a mucha gente, incluso gente humilde que solo tiene 2 o 3 vaquitas, repito, duele mucho es el daño que hacen 😡😡😡