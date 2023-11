En muchas oportunidades, Jessica Cediel ha mostrado comentarios y críticas que llegan a sus redes sociales, casi siempre de mujeres, que cuestionan sus publicaciones y forma de actuar. Pero ella ha cambiado ese tipo de respuestas y ahora se volvió más espiritual y comparte los mensajes positivos y religiosos que la motivan día a día.

Justamente, al compartir sus opiniones sobre los disfraces de ‘Halloween’ y al mostrar una de sus sesiones de oración, llegaron todo tipo de reacciones y críticas a la presentadora. Pero ella ha mostrado que ya no se deja llevar por el ‘hate’ y prefiere compartir sus experiencias y prácticas con todos los que la siguen en redes.

El sacrificio con la comida que hizo Jessica Cediel y sus razones

Pasando esas polémicas que protagonizó en redes y medios, Cediel volvió a compartir otro de los aspectos privados de su vida, y lo hizo por medio de una historia de su cuenta de Instagram. El pasado miércoles 29 de noviembre, mientras iba transitando por las calles de Miami, la bogotana contó:

“La semana pasada estaba en un ayuno, por eso me ven un poco más delgada, porque estaba en un ayuno en el que sacrifiqué mi cena durante toda la semana y no comí animales durante tres días…”.

Aunque sea extraño que se refiera a un ayuno de la cena, ya que el término implica que sea en la mañana y con la primera comida del día, la misma ‘Jessi’ explicó:

“Tenía un propósito espiritual. Se los estoy desglosando porque yo lo compartí en unas historias que monté y muchas niñas me preguntaron de qué se trata el ayuno, cómo es el ayuno, cómo lo haces”.

Según lo que dijo la presentadora y, ahora, actriz, muchas seguidoras le preguntaron sobre ese sacrificio que estaba haciendo y por eso planteó una encuesta para saber si sus más de 10 millones de seguidores de Instagram querían saber detalles y escuchar sus consejos:

“Tengo el ‘DM’ de mi Instagram a reventar, gracias a dios, alabado sea el señor. Y hay muchas dudas, muchas historias, mucha gente que quiere conocer. Mucha gente me pregunta y me confiesa muchas historias, muy tristes en algunas oportunidades. ¿Quieren que les haga una ronda de preguntas y respuestas para que aclaremos dudas y compartamos procesos? Les pregunto porque ustedes son muy importantes para mí y es lo que me nace”.

En muchas oportunidades se ha visto que expertos en alimentación recomiendan no hablar de estas prácticas alimenticias, ya que cada quien tiene un organismo diferente y no se puede generalizar. Pero, según Cediel, la idea es llegar a un fin espiritual y no bajar de peso, así que busca algo diferente con sus publicaciones.

