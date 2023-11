Jessica Cediel, que le dijo ‘satánicos’ a quienes festejaron Halloween, reapareció en su cuenta de Instagram en la tarde del miércoles 22 de noviembre doblando rodillas a Dios y haciendo plegarias al cielo mientras escuchaba una música melancólica en inglés.

“De rodillas ante el rey. Y sí, esta soy yo, esta es la Jessica que tal vez no están acostumbrados a ver, pero déjenme decirles que sin esta Jessica íntima, la figura pública de Jessica Cediel que ustedes conocen no sería nada”, posteó la presentadora en su perfil de la mencionada red social, y de inmediato los comentarios no se hicieron esperar.

Acá, el video que ha causado polémica en redes sociales:

Qué versículo mandaron a leer a Jessica Cediel

Al ver las imágenes de Jessica Cediel orando, la mayoría de internautas coincidieron en que no son momentos para estar divulgándolos en redes sociales para causar admiración a costillas de la fe, y algunos la mandaron a leer un pasaje de La Biblia que así lo indica.

Mateo 6, versículo 5: “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”.

Otros comentaron manifiestan que esos momentos de conexión con un ser supremo, como lo tienen la mayoría de seguidores de las religiones que existen, deben ser muy privados.

“El espacio con Dios es sublime, Íntimo, no hay necesidad de grabarse y subirlo a las redes. Quizás es una pésima pero puntual analogía, como cuando se está en la intimidad con la pareja, no creo que se ande publicando a todo el mundo”, “voy a orar… ¡Ah!, espera primero pongo el celular a grabar”, “no sabe cómo llamar la atención, hay cosas que no se publican”, “¿por qué tiene que grabarse? Ese es un momento íntimo entre ella y Dios”, “ese poquito de ropa no le agrada a Dios. Así como dijiste de la fiesta pagana de Halloween, toca ser coherentes al hablar”, fueron los comentarios que se leen en el post que montó la presentadora bogotana.

