El pasado domingo 5 de febrero, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reconoció lo mejor de la música en los Premios Grammy 2023, que se realizaron en Los Ángeles, California. La ceremonia dejó múltiples momentos para la memoria de los espectadores.

¿Qué pasó con JLo y Ben Affleck?

Uno de los momentos más comentados de la noche, fue cuando JLo y Ben Affleck fueron captados en una aparente discusión. Inicialmente se dijo que la actriz había “regañado” al actor de Batman, aunque se desconocían los motivos. Otros cibernautas aseguraron que, posiblemente, Affleck estaba demostrando una actitud de aburrido pues no estaba disfrutando la velada.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Me siento como Affleck los lunes por la mañana” o “pensé que había tenido un mal día, pero Ben Affleck en los Grammy me gana”, “Ben Affleck parece uno de esos hombres que son arrastrados por sus parejas a un baby shower”, dijeron los cibernautas.

¿Qué le dijo Jennifer Lopez a Ben Affleck en los Grammy?

Después de tantas especulaciones se conoció lo que, al parecer, la artista le dijo a su esposo. Según el diario Daily Mail, JLo le dijo: “para. tienes que parecer más simpático. Tienes que estar motivado”. Aparentemente, Ben le habría contestado: “podría”.

Una vez se percataron que estaban siendo captados por la cámara, finalizaron la conversación e hicieron como si nada hubiera sucedido. La intérprete de ‘El anillo’ miró para otro lado con una sonrisa, mientras que Affleck se acomodó su traje.

Aunque la mayoría de comentarios son juzgando la actitud de Affleck, algunos internautas lo han defendido asegurando que, para él, la música y el baile son de su total agrado.

Una fuente cercana a la pareja explicó en diálogo con Et Canadá, que: “Jen y Ben tuvieron una noche divertida en los Grammy, pero ambos han estado muy ocupados trabajando en varios proyectos y Ben se sentía cansado. Quería ir y apoyar a Jen, pero no era el mismo de siempre. Ella es consciente del apoyo que recibe de Ben, pero también entiende que él es más hogareño y que no es lo suyo estar en eventos todo el tiempo”.