Anteriormente se ha dicho que ella vigila que en casa no hay licor para evitar que Affleck caiga en tentación, incluso, se dice que cuando aceptó casarse con él, quedó claro que nunca podría recaer, de lo contrario, la relación estaría en peligro.

Affleck habría vivido un tiempo de estrés y ansiedad en los días anteriores a la boda por los preparativos de la misma, que hubieran desencadenado una crisis, pero al parecer, se mantuvo sobrio con el apoyo de la cantante.

La última vez que el actor que interpretó a Batman ingresó en una clínica de rehabilitación fue en Malibú, en agosto de 2018. Su exesposa Jennifer Garner fue quien lo llevó, pese a que ya estaban separados.

La primera vez que pasó por un centro similar había sido en el 2001. Quince años después recayó, entró en tratamiento y al parecer era consciente del problema.

Aunque él no se ha referido a problemas con el juego ha trascendido que en el pasado sí tuvo excesos en los casinos. Ese inconveniente también sería un asunto que Jennifer López conoce y por ello, no acude a este tipo de lugares con su marido.

También hay que señalar que algunos de estos establecimientos de juego en Hollywood desde el 2014 le tienen la entrada prohibida a Affleck y fue declarado persona no grata por su habilidad para contar cartas y ganar mucho dinero.

“Me tomó un tiempo aprender y convertirme en un jugador de Blackjack decente. Y una vez que lo logré, entonces los casinos me pidieron que no jugara”, dijo sobre su prohibición para ingresar, aunque luego, en una entrevista, aseguró que en realidad es bienvenido. “Hubo unos cuantos casinos que me dijeron que no podía jugar al Blackjack porque sabían que contaba cartas, pero que podía ir a cenar o a ver un espectáculo”.