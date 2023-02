El pasado domingo 5 de febrero, se llevó a cabo la edición número 65 de los Premios Grammy 2023, en Los Ángeles. Artistas nacionales e internacionales llegaron al Crypto.com para presenciar el evento más importante de la música en el mundo.

Durante la alfombra roja y la ceremonia, quedaron para el recuerdo varios momentos que fueron captados por las cámaras y que, rápidamente, se hicieron virales en todas las redes sociales.

Entre los asistentes estaban JLo y su esposo, el actor Ben Affleck. La actriz y cantante cautivó con su sensual vestido y se “robó” las miradas del público y los usuarios que siguieron la transmisión en vivo.

Uno de los momentos más comentados por los cibernautas ocurrió cuando el actor de ‘Batman’ protagonizó una serie de gestos, muecas y otra serie de expresiones corporales, mientras acompañaba a su esposa en la ceremonia.

En un video que se hizo viral, se observa a la intérprete de iEl anillo, aparentemente regañando al ganador del Óscar. Muchos especulan que, al parecer, la pareja estaría discutiendo, aunque se desconocen las razones, lo cierto es que, en redes sociales, ya crearon múltiples memes al respecto.

En otro clip, se observa a la cantante muy contenta bailando, mientras que, a su lado, Affleck parecía no estar disfrutando mucho de la velada. Algunos internautas aseguran que el gesto con el que respondió el actor responde a una actitud de aburrimiento. “Estaba aburrido y se quería ir a la casa”, “parece que le hizo una propuesta indiscreta”, “eso no es un momento incómodo, ese es el diario vivir de cualquier hombre casado, siempre regañado”, “por eso no le dura ningún matrimonio”, “son seres humanos común y corriente, bueno no tan corrientes, pero él quizás estaría cansado, aburrido, estresado”, “le está contando un chisme y no sabe disimular”, “se nota que ella es muy controladora”, “porque entre marido y mujer se discute y da igual que sea en una gala que en casa de los suegros”, son algunos de los comentarios que han dejado los usuarios en las redes sociales.

Jennifer López desmintió “crisis” con Beck Affleck

Luego de los múltiples comentarios, la actriz publicó un video en su cuenta de Instagram donde tiene 234 millones de seguidores, expresando lo feliz que la pasó en los Grammy, en compañía de su esposo Ben Affleck. “Siempre el mejor momento con mi amor, mi esposo”, escribió junto a un video donde recopiló varios momentos de su presencia en esos importantes premios.