Durante la 65.ª edición de los premios Grammy que se llevó a cabo este domingo, varios artistas fueron galardonados por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, siendo reconocidos como lo más destacado de la industria musical cada año.

En la ceremonia, que fue realizada en el recinto Crypto.com Arena, en Los Ángeles (Estados Unidos), estuvieron presentes artistas de talla internacional como Bad Bunny, Harry Styles, Lizzo, Taylor Swift y Beyoncé, quien rompió el récord de ser la artista con más gramófonos durante su trayectoria profesional superando al director de orquesta húngaro Georg Solti.

Además de ser la noche de los ganadores, también se dio el espacio para que el presentador de la gala, el comediante Trevor Noah, estuviera de mesa en mesa animando a los televidentes e invitados. Durante una de sus rondas, tuvo la oportunidad de acercarse a la siete veces nominada de la noche, Adele, quien se encontraba junto a su pareja, Rich Paul.

The Rock and Adele meet for the first time 😂❤️ pic.twitter.com/dsrnIGpDTz — B/R Wrestling (@BRWrestling) February 6, 2023

“La persona a la que siempre ha querido conocer Adele y aún no ha podido es Dwayne Johnson”, señaló Noah, “¿Nunca lo has conocido, cierto?, bueno, me he enterado de que él también es un gran admirador tuyo; no tengo a un Dwayne Johnson esta noche, pero sí tengo a ‘La Roca’”.

Con gran sorpresa y un abrazo, la intérprete de ‘Easy on Me’ y el actor de películas como la nueva trilogía de ‘Jumanji’, se vieron por primera vez en medio de los aplausos de los asistentes de la ceremonia. “Tengan una charla entre ustedes, el show tiene que continuar”, concluyó Trevor ante el encuentro.

Dwayne Johnson le entrega un Grammy a Adele

La cantante británica alcanzó la fama mundial en 2012, gracias a su álbum debut ’21’, el cual contiene grandes sencillos como ‘Rolling in the Deep’ y ‘Someone Like You’, canciones que cuentan actualmente con más de mil millones de vistas en YouTube.

Adele ha sido galardonada en varias ocasiones debido a sus composiciones que la han destacado como una de las artistas más populares de Reino Unido en los últimos diez años. La intérprete ha sido nominada en 25 ocasiones a los Premios Grammy, y donde se ha llevado el gramófono en 16 oportunidades.

Su último galardón le fue entregado este domingo en la 65.ª edición de los premios Grammy, donde la británica estuvo nominada en siete categorías, incluyendo Álbum del año, Mejor video musical y Mejor interpretación vocal pop solista, llevándose a casa este último.

Durante la presentación de la categoría, el encargado de anunciar el ganador fue Dwayne Johnson, quien en medio de su discurso hizo referencia a su etapa musical durante la película de Disney, ‘Moana’.

“Ven aquí, mejor amiga, el Grammy es para Adele”, vociferó Johnson después de la presentación de los nominados, donde también se encontraban Lizzo, Harry Styles, Bad Bunny y Doja Cat. Con un abrazo y entre lágrimas, la artista recibió el premio en medio de los aplausos de sus compañeros.