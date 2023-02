La reconocida interprete obtuvo cuatro premios durante la ceremonia que se llevó a cabo el pasado domingo 5 de febrero, en las categorías de Mejor actuación R&B tradicional, Mejor álbum dance/electrónica, Mejor canción R&B y Mejor grabación dance/electrónica.

Así se consolidó como la artista que ha acumulado más grammys, pues estos reconocimientos se sumaron a los 28 que ya había ganado en las premiaciones celebradas en otros años.

(Vea también: Premios Grammy: los ‘looks’ más llamativos e irreverentes de la alfombra roja 2023)

A pesar de que llegó tarde a la ceremonia, la interprete subió a recibir sus galardones, momento que aprovechó para dar una serie de agradecimientos a sus seres queridos y a Dios.

Lo anterior lo expresó diciendo: “Solo quiero recibir esta noche con tranquilidad. Quiero agradecerle a Dios, a mi tío Johnny, que no está aquí, pero está aquí en espíritu, también a mis padres por amarme y empujarme. A mi hermoso esposo, a mis tres hijos que están en casa mirando, a la comunidad ‘queer’. Dios los bendiga y gracias”.

Estos resultados fueron celebrados p0r una gran parte de los espectadores que estaban viendo la ceremonia, quienes rápidamente compartieron sus opiniones en Twitter.

A continuación podrá encontrar algunas de las publicaciones que tuvieron más acogida.

History. Congratulations @Beyonce, the most GRAMMY awarded artist of all time. pic.twitter.com/KVBZXD6yBL

— Columbia Records (@ColumbiaRecords) February 6, 2023